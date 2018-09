Niente peli sulla lingua? Donna si ritrova con la lingua così, dopo un terribile incidente

Una donna del Missouri si è risvegliata con la lingua ricoperta di peli dopo aver avuto un terrificante incidente.

Portata in ospedale in seguito ad uno spaventoso incidente d’auto in cui entrambe le gambe erano rimaste schiacciate, una donna si è risvegliata il giorno dopo con una patologia insolita alla lingua che le ha fatto sviluppare dei folti e neri peli sulle papille gustative. Tutto è cominciato in seguito al trattamento medico (medicine e anti dolorifici) per curare le ferite riportate nell’incidente: ad un tratto la donna ha sentito una forte nausea ed uno sgradevole sapore in bocca e quando lo ha riferito ai medici ne è stato scoperto il motivo.

Lingua nera e pelosa: le cause di questa patologia

I medici le hanno spiegato che la causa di tale patologia era una scorretta igiene orale e l’assunzione della minocilina (antibiotico utilizzato per curare le infezioni generate dalle ferite) che insieme avevano favorito la formazione di una forma batterica aggressiva. Nel giro di un mese il problema è stato risolto con una corretta igiene orale e la lingua è tornata come prima.

Intervistato sulla patologia, un esperto della Washington University ha spiegato: “La lingua nera pelosa è solitamente reversibile e non ha conseguenze sul lungo termine poiché è causata da un agente accelerante discontinuo che viene eliminato finché il paziente mantiene una corretta igiene orale”. Il medico ha aggiunto che in alcuni cause la formazione di tale patologia può essere favorita da un consumo eccessivo di sigarette e alcol, in quei casi viene chiesto al paziente di interrompere l’assunzione di questi agenti nocivi.

