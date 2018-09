Venerdì 7 settembre 2018: stasera in Tv EX – Amici come prima, Room, La fidanzata di papà e Poseidon

Anche oggi, venerdì 7 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Tv 8 in prima serata potrete vedere il meglio di X Factor 9 Le Audizioni. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 7 settembre.

Stasera in TV, venerdì 7 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:30 – Calcio. Nations League – Serie A Italia – Polonia

23:35 – Le maschere del Teatro italiano

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone Non è stagione

23:20 – Nella Rete del Serial Killer

Rai 3

21:15 – EX – Amici come prima!

23:10 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:27 – Mamma mia

23:46 – Bluff-Storia di truffe e di imbroglioni

Canale 5

21:26 – Room

23:45 – Cellular

Italia 1

21:20 – La fidanzata di papà

23:25 – Teste di cocco

La 7

21:15 – Ore 10: calma piatta

23:15 – A 30 secondi dalla fine

Tv 8

21:30 – X Factor 9 Le Audizioni – The Best Of

23:30 – MasterChef Italia – Stagione 7

Iris

21:00 – Poseidon

23:00 – Defiance-I giorni del coraggio

Cielo

21:15 – Spiando Marina

23:15 – Love Me – Mogli on Line

Stasera in TV, venerdì 7 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

EX – Amici come prima! (Rai 3): Diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta dall’incontro con un ex. Un politico, appena eletto al parlamento europeo e pressato da una moglie rapace, pensa solo a trarre beneficio economico dal suo nuovo status ma l’incontro con una premier balcanica cambia ogni suo prospettiva. Una donna in procinto di separarsi dal marito ricorre a un’avvocatessa che, nonostante ce l’abbia a morte con l’altro sesso, finisce con l’innamorarsi dell’uomo…