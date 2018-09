Viaggia senza biglietto e viene multato, litiga con la passeggera: “Se fossi stato al mio Paese ti avrei…” 

Viaggia senza biglietto, litigio sul treno Orte Roma

Sabrina Fantauzzi, portavoce del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, ha avuto un litigio verbale con uno straniero di origine congolese che era senza biglietto sul treno Orte Roma.

L’uomo è stato multato per non aver fatto il biglietto ed è stato rimproverato dalla donna, con un tono provocatorio che lo straniero non ha affatto gradito.

La donna ha girato e pubblicato il video su Facebook nel quale si vede il litigio, con le risposte piccate dell’uomo al commento della giornalista e i tentativi di altri passeggeri di cercare di mantenere la calma, invitando anche la donna a smettere di provocare il congolese.

“Nel mio Paese ti avevo già picchiato”

L’uomo è un rifugiato politico del Congo, senza biglietto, come appurato dal capotreno, che gli ha fatto la multa di 65 euro.

La donna ha osservato la scena ed ha fatto questo commento ad alta voce: “Sarebbe bastato che il congolese fosse andato subito dal capotreno per acquistare il biglietto con un sovrapprezzo di 5 euro e si sarebbe evitato la multa”.

Il congolese non ha gradito l’intromissione effettivamente inopportuna, così si è girato e le ha detto di stare zitta, aprendo così un diverbio mentre la giornalista continuava a girare il video.

“Non voglio parlare con te. Vuoi parlare con me? Scendiamo a Tiburtina e ti vedo in faccia” le ha detto l’uomo. Al che la donna gli risponde in tono provocatorio: “Che fai? Minacci? Mi fai a pezzetti?” e lui risponde, visibilmente alterato, “Nel mio paese ti avevo già picchiato”.

“Se mi fa la multa io pago. Lei non mi può dire niente. Chi sei?” dice arrabbiato lo straniero alla donna. Effettivamente, non ha tutti i torti: era proprio necessario il commento provocatorio della giornalista e filmare tutta la scena? Che ne pensate?

Il video girato dalla Fantauzzi

