87enne divorzia dalla sua giovane moglie. “Non vuole fare sesso con me”

Non vuole fare sesso, 87enne divorzia

Un famoso attore russo di 87 anni ha deciso di divorziare dalla moglie 27enne perché si è rifiutata di fare sesso con lui. Ivan Krasko, famoso per oltre 140 ruoli nei film sovietici e russi, ha sposato Natalia Krasko nel settembre del 2015. L’uomo ha detto che la sua compagna ha iniziato quasi subito a rifiutarsi di fare sesso perché preoccupata di poter rimanere incinta.

Ivan Krasko ha anche detto che sua moglie era preoccupata del fatto che non avevano i soldi per crescere un bambino e non avevano nemmeno un posto dove stare.

“Non voglio diventare una madre single”

Stando a quanto raccontato dai media locali, Natalia è cresciuta in una famiglia povera e non voleva in nessun modo che i suoi figli crescessero nelle medesime condizioni. “Non voglio diventare una madre single – ha detto la 27enne – i bambini significano responsabilità, e non abbiamo nemmeno un posto dove stare”.

Durante tutti gli anni del loro matrimonio, la coppia ha vissuto in un appartamento di Mosca, insieme ad un nipote dell’uomo.

Natalia ha detto di aver saputo della richiesta di divorzio solo durante una vacanza in Spagna: per la 27enne, l’attore ha in programma di tornare dalla sua ultima moglie, Natalia Vyal, che è anche la madre dei suoi due figli più giovani. Ivan Krasko ha già avuto tre figli e due figlie dai suoi precedenti matrimoni ed è diventato nonno cinque anni fa.

