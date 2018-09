Anziana si taglia alla gamba e muore di tetano: il suo calvario in 30 giorni di ricovero

È successo ad Eboli (Salerno). La donna, 80 anni, si era ferita con una cassetta della frutta. Inutile il ricovero in ospedale

Una ferita considerata innocua, tanto che la donna si era disinfettata da sola– in casa sua- senza ricorrere a nessun consulto medico. Due settimane dopo il contatto della sua gamba con la cassetta di frutta, però, la situazione è precipitata e l’anziana signora è stata ricoverata d’urgenza.

Eboli, anziana morta di tetano: la donna si era ferita nel suo orto

Quindici giorni dopo essersi ferita nel suo orto, una signora di 80 anni originaria di Eboli- così come riportato da Il Mattino– ha iniziato ad accusare alcuni problemi di salute. La donna, che si era ferita alla gamba dopo essere entrata in contatto con una cassetta della frutta, si era disinfettata con dei medicinali già custoditi in casa sua. Tutto sembrava essere finito là, ma dei problemi alla deglutizione ed ai muscoli del viso (contrazione mascellare) hanno fatto sì che la donna fosse ricoverata d’urgenza all’Ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli.

Le analisi fatte dai medici hanno confermato la diagnosi: tetano. All’anziana signora è stato somministrato il siero antitetanico, reperito in altre strutture ospedaliere di Salerno, e poi è stata ricoverata per continuare le cure. La donna, purtroppo, non si è mai ripresa ed il suo calvario si è concluso, con la morte, dopo un mese di ricovero.

Maria Mento

