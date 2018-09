Tragico impatto nella notte, auto contro muro: tre ragazzi hanno perso la vita

È successo in località Guanzate, in provincia di Como. Le tre vittime sono decedute sul colpo

Nel corso della notte appena trascorsa tre ragazzi giovanissimi, tutti e tre con non più di 21 anni di età, hanno perso la vita in un tragico incidente stradale. La Fiat 500 sulla quale viaggiavano è andata ad impattare contro un muro dopo essersi più volte ribaltata su se stessa. Un quarto ragazzo che si trovava sul veicolo non è morto ma è rimasto ferito.

Incidente stradale a Guanzate, il quarto ragazzo è fuori pericolo

Il drammatico incidente stradale in cui hanno perso la vita Alfonso Tolone (19 anni, originario di Fino Mornasco), Alexander Solovyev e Michele Duchino (entrambi 21 anni ed entrambi di Guanzate), è avvenuto intorno alle 03:00 del mattino in Via Madonna. La Fiat 500 di colore bianco che trasportava le vittime è uscita fuori strada, si è ribaltata più volte su se stessa prima di finire la folle corsa contro il muretto di cinta di una villa.

I tre ragazzi sono deceduti sul colpo e per estrarre i corpi dalle lamiere della vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I sanitari del 118 sono riusciti a soccorrere un quarto ragazzo, un 21enne amico delle vittime, che è rimasto gravemente ferito. Trasportato all’Ospedale Sant’Anna di Como per ricevere tutte le cure del caso, il ragazzo adesso non è più in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri di Cantù. Pare ceh alla guida del veicolo ci fosse il 19enne Alfonso Tolone e che il ragazzo abbia perso il controllo dell’automobile, scatenando così l’incidente mortale.

Maria Mento

