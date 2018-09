Vi ricordate la gaffe della Gelmini? Ora è in un libro di geografia

Gaffe Gelmini in un libro di geografia

In molti ricorderanno la celebre gaffe dell’allora ministro dell’Istruzione, Maria Stella Gelmini, che in un comunicato stampa di congratulazioni per la scoperta dei neutrini che in un esperimento Gran Sasso-Cern avevano superato la velocità della luce fece esprimere le seguenti parole: “Alla costruzione del tunnel tra il Cern ed i laboratori del Gran Sasso, attraverso il quale si è svolto l’esperimento, l’Italia ha contribuito con uno stanziamento oggi stimabile intorno ai 45 milioni di euro”.

In sostanza, secondo la Gelmini, esisteva un tunnel in cemento armato che dall’Italia raggiungeva la Svizzera (732 chilometri). Niente di tutto questo, ovviamente: la gaffe ebbe proporzioni epocali, tanto che il portavoce dell’allora ministro fu licenziato in tronco.

Tuttavia, gli effetti di quel clamoroso errore si fanno sentire ancora oggi. Una madre di due figli, dopo aver acquistato “Capire il presente” in una libreria di Belluno, è rimasta scioccata nel constatare che in un passaggio è stata mantenuta la gaffe della Gelmini.

Mondadori: “Un errore, vecchie copie in giacenza”

“Oggi il Gran Sasso ospita un Parco nazionale e dei laboratori sotterranei per la ricerca scientifica – si legge – Un lungo tunnel collega questi laboratori al Cern, il più grande laboratorio di fisica, che si trova al confine tra la Svizzera e la Francia, vicino alla città di Ginevra”.

La signora ha subito inviato la segnalazione alla Mondadori, che ha provato a giustificarsi: “Ci siamo accorti dell’errore due anni fa. Abbiamo sospeso il libro, corretto e ristampato. Si vede che alcune vecchie copie sono rimaste in giacenza. E’ stato un incidente grafico”.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: