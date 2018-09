Follia in Moto2: pilota italiano afferra il freno di un connazionale a 250 km/h. Bandiera nera e squalifica – VIDEO

Pura follia: possiamo così derubricare il gesto di Romano Fenati, pilota marchigano classe ’96. Quest’oggi sulla pista di Misano Adriaco, nella gara di Moto 2, si è reso protagonista di un gesto che poteva avere drammatiche conseguenze per l’altro pilota coinvolto, il connazionale Stefano Manzi.

Dopo un battibecco, Fenati ha infatti affiancato il collega centauro ad una velocità vicina ai 250 km/h ed ha afferrato il freno della sua moto: per lui bandiera nera ed una reputazione ancor peggiorata, dopo un precedente con un’altra lite in pista.

Nel 2015, nel corso del GP d’Argentina, il pilota ascolano rifilò un calcio nella sessione di warm up a Niklas Ajo.

Nonostante la recidiva, per Fenati è quindi giunta una squalifca di sole due gare (oltre alla squalifica per il GP di San Marino, il Gran Premio in questione in cui il pilota ha visto per lui sventolare bandiera nera). Il team, dal canto suo, s’è mosso in maniera analoga, annunciando uno stop di due gare a prescindere dalla scelta dei giudici.

Di seguito le immagini di quanto accaduto quest’oggi