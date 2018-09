“I nostri risultati dell’estrazione sono noti oggi. Sei uno dei fortunati”: Mediaworld smentisce il messaggio truffa

Avete ricevuto un messaggio via sms che – più o meno letteralmente – vi dice: “Congratulazioni VOSTRO NOME, I nostri risultati dell’estrazione sono noti oggi. Sei uno dei 25 fortunati acquirenti – LINK” ed ha come mittente Mediaworld?

Come probabilmente avete immaginato (ma se non avete immaginato, abbiamo scritto questo articolo appositamente), nonostante la customizzazione del messaggio (che mostra il vostro nome all’interno dell’sms) e il mittente a sua volta customizzato (mostra il nome di Mediaworld) si tratta di un tentativo di truffa (come reso evidente dalla approssimazione linguistica del messaggio: “I nostri risultati dell’estrazione sono noti oggi” non vi suona un po’ male?).

Ce lo comunica addirittura la stessa catena Mediaworld, attraverso il seguente comunicato:

Desideriamo richiamare l’attenzione di tutti i nostri clienti e del pubblico in generale che è in corso una truffa online da parte di ignoti che utilizza illecitamente il marchio MediaWorld sul WEB, su Facebook e via messaggi SMS.

Soggetti non autorizzati invitano attraverso i canali di cui sopra i clienti ad aderire ad una “fantomatica promozione” inviando a nome dell’azienda messaggi ingannevoli che comunicano una falsa vincita a seguito di un estrazione che riporta un link ad un sito non di proprietà dell’azienda al fine di sottrarre al cliente i propri dati personali.

MediaWorld nel confermare di aver ufficialmente sporto denuncia alle autorità competenti, invita vivamente il pubblico a prestare la massima attenzione e ricorda che tutte le comunicazioni MediaWorld passano solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda e fanno sempre ed esclusivamente riferimento a pagine presenti sul sito mediaworld.it