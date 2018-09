Il figlio muore in un incidente stradale, i genitori usano il suo seme per far nascere un nipote

Questa storia arriva dalla Gran Bretagna, dopo una coppia- identificata unicamente come ricca ed inglese- ha reagito così di fronte alla morte del figlio 26enne

Due genitori di nazionalità inglese hanno reagito in maniera inconsueta alla notizia della morte del loro unico figlio maschio di 26 anni e hanno scelto di utilizzare il suo seme per dare la vita ad un essere umano che sia biologicamente il loro nipote.

Fecondazione in vitro, nel Regno Unito un caso di estrazione postuma del seme

Avrebbero disperatamente voluto avere almeno un nipote– e un erede- dal loro figlio maschio ma il ragazzo, 26 anni, è deceduto in un incidente stradale. Poco dopo la morte del figlio, i genitori hanno tempestivamente deciso di prelevare un campione di sperma dal suo corpo e di utilizzarla per procedere ad una fecondazione tramite donazione di ovuli e utero in affitto.

Tutto assolutamente fattibile se non fosse che, nel Regno Unito, questa procedura di estrazione postuma del seme non è legale. Così, i due genitori anno spedito il campione negli Stati Uniti d’America e dato indicazioni precise sulla donatrice degli ovuli che sarebbero dovuti essere fecondati, dando un identikit del tipo di donna che secondo loro il figlio avrebbe potuto apprezzare e sposare. Dei protagonisti di questa storia null’altro si conosce se non i dettagli qui appena esposti: si tratta di una coppia inglese parecchio benestante che ha perso un giovane figlio.

Queste le dichiarazioni, ai microfoni del Mail on Sunday, del dottore David Smotrich che ha portato avanti la proceduta: “La coppia inglese ha perso il figlio nelle circostanze più tragiche. Desiderano disperatamente un erede e un nipote. È stato un privilegio essere in grado di aiutarli. Quello che abbiamo fatto non è fattibile nel Regno Unito, dove anche la selezione di genere non è legale”.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews