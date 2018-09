Il portiere – pasticcere delle Seychelles è il nuovo idolo del web, ma non certo per le parate

E’ uno dei personaggi del momento sul web, è il portiere della selezione delle Seychelles Dave Mussard, protagonista della partita che ha visto la selezione delle isole situate nell’Oceano Indiano opposte alla Nigeria in una gara valida per le qualifcazioni alla Coppa Africa che verrà disputata nel 2019 in Camerun.

Le Seychelles hanno perso per 3-0 ma Mussard è stato il gran protagonista dell’incontro, anche se non certo per la prestazione in sé (abbastanza dimenticabile, come potete vedere da voi andando a guardare gli highlights del match che vi proponiamo di seguito)

A colpire l’immaginario degli utenti del web, infatti, è stato piuttosto l’aspetto del portiere, decisamente poco filiforme: ma il motivo per cui Dave Mussard non ha il classico aspetto da sportivo è dovuto alla professione che affianca alla passione per il calcio. Dave è infatti il pasticcere dell’Hotel Patatran, situato proprio nelle Seychelles (che – da sempre – rappresentano un’ambita meta turistica): è evidente quindi la passione del portiere part-time per i dolci.

Adesso è grande attesa l’attesa per il prossimo match della selezione, ultima nel gruppo E delle qualificazioni alla Coppa Africa: l’appuntamento è per il prossimo 13 settembre, quando Seychelles affronteranno la selezione sudafricana.