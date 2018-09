Lutto nel mondo del calcio dilettantistico, morto in un incidente Alex D’Errico

È successo a Genova Il giovane calciatore aveva 25 anni. Fatale, per lui, un tragico incidente stradale

Alex D’Errico, 25 anni e volto noto del calcio dilettantistico, ha perso la vita sabato scorso a Genova. Il ragazzo si trovava in sella alla sua moto quando ha impattato un furgone. Nulla da fare per lui: il giovane è morto sul colpo.

Incidente stradale a Sestri Ponente, ancora al vaglio la dinamica del sinistro

L’incidente nel quale ha perso la vita Alex D’Errico, classe 1993, è avvenuto a Sestri Ponente (quartiere del ponente genovese) in Via Siffredi intorno alle 04:00 del mattino di sabato scorso. Il giovane, a bordo di uno scooter T Max della Yamaha, ha invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un furgone bianco. Lo scontro, frontale, è stato violentissimo: l’autista del furgone, ricoverato in ospedale in codice giallo, non ha potuto evitare la moto del ragazzo. Sul corpo di Alex D’Errico è stata disposta l’autopsia per chiarire totalmente la dinamica dei fatti.

Alex D’Errico giocava a calcio e militava, da quest’anno, nel Fegino. In precedenza, il ragazzo aveva militato presso le società VecchiAudace e Via Acciaio.

Per lui sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio ed il ricordo del Campomorone Sant’Olcese, la società presso la quale il ragazzo si occupava di insegnare il calcio ai più piccoli: «Tutto l’Usd Campomorone Sant’Olcese, profondamente colpito e sconvolto per la dolorosa scomparsa di Alex, porge alla sua famiglia le più sentite condoglianze. Alex ha ricoperto in BiancoBlù il ruolo di giocatore e di allenatore senza far mancare mai il suo grande sorriso ed è così che vogliamo ricordarlo».

Maria Mento

