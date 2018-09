Avverte strani movimenti in casa, uomo piazza le telecamere e fa una scoperta sconvolgente- VIDEO

È successo in Florida, negli Stati Uniti D’America. Il video girato dal nostro protagonista proverebbe l’esistenza dei fantasmi

Insospettito dai continui fatti strani che avvenivano in casa sua, un uomo che vive in Florida ha deciso di installare delle telecamere di sorveglianza per cercare di capire cosa stesse accadendo all’interno di quelle mura. Arrivato il momento di esaminare il filmato, qualcosa di sconvolgente è apparso sul monitor, tanto da spingere l’uomo (e non solo lui) a parlare di prove della reale esistenza dei fantasmi.

Florida, installa le telecamere in casa sua e si convince di aver visto i fantasmi

Il video che proverebbe l’esistenza dei fantasmi è stato lanciato online sabato, prima su The Mutual Ufo Network e poi sul canale di YouTube “Disclose Screen”, divenendo popolare in pochissimo tempo. Il filmato mostra una strana luce che all’improvviso si manifesta in cucina, muovendosi in modo assai sospetto. Ancora una volta, questa notizia relativa ai fantasmi arriva dalla Florida: parliamo di uno Stato americano che non è nuovo a questi strani avvistamenti (non a caso St. Augustine, la città dei fantasmi, si trova proprio in Florida).

Il figlio dell’uomo che ha installato le telecamere ha dichiarato che il padre lo ha svegliato di soprassalto, nella notte, per convincerlo a vedere la registrazione: “All’inizio pensavamo fosse un errore ma ho notato un raggio che brillava dal fondo dell’oggetto volante. Sembrava che stesse cercando qualcosa, a un certo punto si è ristretto e l’elica che ha nella parte superiore è scomparsa. Non appena si riduce, vola fino al soffitto e torna indietro, tornando poi alla sua forma originale. (…)”

Il ragazzo ha anche fatto degli strani sogni, sogni nei quali qualcuno lo veniva a prendere per portarlo al lavoro ma in un posto diverso dal pianeta Terra. Questo stesso sogno si è ripetuto, sistematicamente, per una settimana e ogni volta l’ambientazione del sogno è stata diversa. Il ragazzo è fermamente convinto che queste strane “visioni notturne” siano dovute alla presenza dei fantasmi nella sua casa.

Maria Mento

