Di Maio e la presunta gaffe su Matera: arriva la difesa di Michele Emiliano- VIDEO

Luigi Di Maio è stato tacciato di ignoranza in seguito ad una presunta gaffe fatta sulla città di Matera. Il Presidente della regione Puglia ha spiegato come stanno le cose

Piovono polemiche sul Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. In occasione di una visita ufficiale nella città di Bari, con tanto di incontro con il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, una domanda fatta da Di Maio al suo interlocutore (“Michele, cosa state facendo con Matera?”) ha scatenato la bufera. Il Ministro è stato definito come ignorante in geografia: Matera si trova in Basilicata e non in Puglia. Ma Di Maio ha fatto davvero una gaffe? Come stanno realmente le cose?

Matera non è in Puglia, l’ira di Luigi di Maio contro i giornalisti: “ignoranti o in malafede”

Michele Emiliano e Luigi Di Maio stavano parlando del sostegno che la Puglia sta dando a Matera, che nel 2019 sarà la Capitale Europea della Cultura. Parola dello stesso Presidente della Regione Puglia che ha difeso il Ministro del M5S attraverso un post su Twitter (prontamente ripubblicato dallo stesso Di Maio su Facebook).

Non una gaffe, quindi, che inizialmente sembrava aver lasciato perplesso anche lo stesso Emiliano (che si è affrettato a specificare che Matera è in Basilicata), ma un preciso intento di chiedere a che punto siano i progetti fatti partire anche dalla Puglia per organizzare al meglio gli eventi in quel di Matera.

Luigi Di Maio ha postato lo screen del tweet di Emiliano, aggiungendo delle sue riflessioni e attaccando i giornalisti: “Giornalisti ignoranti o in mala fede, o entrambi, mi accusano di aver sbagliato a chiedere a Emiliano cosa stesse facendo per Matera, lasciando intendere che non sappia in che regione sia (…)”. Il Ministro ha poi elencato tutti i finanziamenti che la Puglia sta elargendo per valorizzare l’asse Puglia- Basilicata in vista del grande evento che nel 2019 coinvolgerà Matera, compresi i 100 milioni di euro previsti per il raddoppio della linea ferroviaria Bari-Matera.

Maria Mento

