Nobile 72enne cerca moglie per avere eredi. Tra i requisiti anche l’intelligenza

Aristocratico cerca moglie: ecco i requisiti

E’ ricco, è nobile e cerca moglie. No, non è la trama di un famosissimo film con protagonista Eddie Murphy, ma è una storia vera, che riguarda sir Benjamin Slade, un 72enne aristocratico che ha deciso di mettere un annuncio pubblico per trovare la donna che riuscirà a dargli degli eredi.

Intervistato dall’emittente britannica ITV Good Morning Britain, il milionario ha confermato che finora, nonostante i molti sforzi profusi, non è riuscito a trovare l’anima gemella. Già un anno fa sir Benjamin Slade aveva rivelato pubblicamente la sua ferrea intenzione di assicurarsi una compagna di vita. Ma la ricerca non è andata come sperava il nobile riccone: molte delle donne contattate sono in là con gli anni, e non sono intenzionate ad avere figli.

“Il sesso? Ci so ancora fare…”

Tuttavia, il 72enne non si è dato per vinto, e ha deciso di tentare nuovamente la ricerca. Stavolta aggiungendo tutti i requisiti necessari: “Deve essere una donna in età fertile, ma non una ragazzina, quindi deve avere tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, non deve essere alta più di un metro e 65 centimetri”.

Ma non è tutto. Come riportato dall’Independent, sir Benjamin Slade ha fatto presente di volere anche “una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio”.

E per quanto riguarda il sesso? L’aristocratico non ha dubbi: “Penso a tutto io, ci so ancora fare”.

