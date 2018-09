Siracusa Calcio, Maurice Gomis coinvolto in un incidente stradale: morto un team manager

Il terribile sinistro è avvenuto ieri notte, a circa 15 km dal centro di Siracusa. Il portiere del Siracusa Calcio è rimasto ferito. Davide Artale, team manager, ha invece perso la vita

Maurice Gomis se la caverà con una prognosi di venti giorni. Non ha avuto la stessa fortuna Davide Artale, il 27enne membro dello staff del Siracusa calcio che si trovava in macchina con lui al momento del sinistro. Ancora da chiarire con certezza la dinamica dell’incidente.

Incidente stradale a Siracusa, dinamica ancora da chiarire



Il portiere Maurice Gomis, ex calciatore del Cuneo e attualmente ingaggiato dal Siracusa Calcio, è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri notte sulla Strada Provinciale 12, che collega Cassibile e Floridia. Al giovane sono stati riscontrati una ferita al collo e un trauma cranico. Niente da fare per il 27enne Davide Artale, team manager della società calcistica, che viaggiava col portiere. Il Siracusa Calcio ha pubblicato una nota nella quale si esprime vicinanza alla famiglia di Ardale e sgomento per quanto accaduto.

Ancora da chiarire con certezza la dinamica dell’incidente. Stando alle prime ricostruzioni dei Carabinieri, la macchina su cui viaggiavano Davide Artale e Maurice Gomis sarebbe uscita di strada dopo aver sbandato. Le cause che hanno portato la vettura a lasciare la sede stradale sono tuttora ignote.

Nella notte tra domenica e lunedì un calciatore che porta lo stesso cognome di Maurice Gomis, William Gomis (ex del Saint-Étienne, qui il link al nostro articolo sulla vicenda), ha perso la vita in Francia nel corso di una sparatoria. Nulla a che vedere con l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il portiere del Siracusa Calcio, ma certamente una terribile coincidenza sia per il cognome sia per lo sport che li accomunava.

Maria Mento

