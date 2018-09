Autobus pieno di pellegrini esce di strada e precipita, il bilancio è drammatico

Decine di morti e feriti

Drammatico incidente con decine di morti. Un autobus è precipitato in una scarpata dopo che l’autista del mezzo ha perso il controllo per ragioni ancora da chiarire. Sembra che il bus sia uscito di strada poco prima di attraversare un ponte, finendo in una profonda gola: chi si trovava a bordo non ha potuto fare nulla per salvarsi.

E il bilancio è terribile: almeno cinquantuno sarebbero i morti dell’incidente verificatosi lunedì 10 settembre nello stato indiano di Telangana. Stando ad una prima ricostruzione delle autorità, riportata sul quotidiano The Hindu, sull’autobus erano presenti decine di pellegrini di ritorno dal tempio di Anjaneya Swamy, noto sito religioso hindu ubicato a 190 km dalla città di Hyderabad e molto frequentato. Le persone a bordo del mezzo stavano facendo ritorno nei loro villaggi quando si è verificato il grave sinistro.

Le prime ipotesi

Stando alle ipotesi, a causarlo potrebbe essere stato un guasto ai freni ma le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per accertarlo. Tutto è accaduto in un’area montana, dunque i soccorritori sono hanno avuto la possibilità di intervenire tempestivamente: tra le vittime vi sarebbero almeno sette bambini. Il quotidiano conferma che nello schianto sono rimaste ferite altre venti persone.