Tale padre, tale figlio: uno scatto rubato al più giovane della famiglia Angela sta facendo impazzire il web

A detta di molte, Alberto Angela è un vero e proprio sex symbol.

De gustibus non disputandum est, d’altra parte, e non staremo qui a dibattere sull’avvenenza o meno del conduttore Rai (figlio d’arte, ricordiamo come il padre Piero sia uno dei più importanti divulgatori scientifici in Italia).

Introduciamo piuttosto così il discorso che ci porta a parlare dell’ultimo discendente della famgilia Angela, il giovane Edoardo, classe 1999.

Il ragazzo è divenuto rapidamente famoso sul web per uno scatto rubato che sta facendo il giro del web: nella fotografia (diffusa tramite i social contrariamente alla volontà del giovane Angela che, almeno apparentemente, tiene alla propria privacy) vediamo il ragazzo in primo piano e le reazioni che ha scatenato nella platea del web non sono distanti a quelle provocate dal padre.

Anzi, se possibile Edoardo – coi suoi occhi azzurri, le sue labbra carnose e il ciuffo sbrecs (tutto ereditato dal padre) – sta riscuotendo ancor più successo del genitore, ottenendo una pioggia – anzi, un diluvio – di complimenti e di apprezzamenti.