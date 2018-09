X Factor, la ricerca del quarto giudice continua: e se restasse Asia Argento?

Sembrava destinata all’ostracismo, ma il suo destino non è più così certo (nonostante il comunicato ufficiale di qualche giorno or sono): Asia Argento potrebbe a sorpresa rimanere come giudice di X Factor.

Ne parla ‘Il Giornale’ e la spiegazione che emerge è abbastanza razionale: al momento si starebbe ancora cercando il rimpiazzo della ex di Morgan, ma nessun nome pare convincere a pieno la produzione.

Si sono fatte avanti parecchie donne – a detta di un insider – e sono già stati fatti diversi provini per testare la compatibilità dei candidati col resto dei giudici (che, ricordiamo, sono la Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez, tre veterani del talent).

Nei giorni passati, era emerso il nome della ‘rockstar’ Sfera Ebbasta e il consenso verso il nome del giovane trapper sembrava abbastanza unanime. Poi, però, alcuni ragionamenti hanno portato ad escludere il beniamino dei giovanissimi (sarebbe stata anche troppo forte la componente ‘ggiovane’, con la presenza contemporanea di Fedez e Sfera).

Quindi, questa la conclusione del ‘Giornale’, che lascia aperta una porta per la Argento: “E se tornasse Asia Argento? In fondo la prima puntata è stata «montata» intorno a lei e il consenso è stato unanime. Ora, mentre lo scandalo per le sue presunte molestie sessuali è in sospeso, potrebbe riprendere il posto. E se i concorrenti la chiamassero a gran voce… Giovedì il verdetto decisivo”.