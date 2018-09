Berlusconi ricoverato in ospedale per un ictus? Era tutta una bufala

La notizia su Silvio Berlusconi aveva cominciato a diffondersi sul web nella serata dell’11 settembre. La smentita è arrivata direttamente da Forza Italia

Silvio Berlusconi ricoverato, in condizioni critiche, all’ospedale San Raffaele di Milano. Diagnosi: ictus. La notizia, di quelle col botto, ha iniziato a circolare su Facebook nella serata di ieri. A pubblicarla il portale Business.it. A riprenderla sul social la pagina “Caffeina”, seppur con tutte le cautele del caso. Cautele che si sono rivelate profetiche: Silvio Berlusconi sta bene e la notizia del presunto ictus è stata smentita direttamente da alcuni membri di Forza Italia.

Silvio Berlusconi trasportato in elicottero dopo un ictus: è fake news

Le fake news possono colpire tutti i personaggi dello spettacolo e della politica, poco importa la rilevanza della personalità in questione. Nemmeno Silvio Berlusconi, imprenditore ed ex Premier italiano, si può sottrarre a questo valzer di false notizie che ogni giorno mette a dura prova le abilità che ogni italiano ha, in maggiore o minore dose, di districarsi nel mondo dell’informazione.

Così, è bastato connettersi ieri sera per scoprire su Facebook una notizia verso cui qualcuno ha reagito cogliendo al volo la bufala: Silvio Berlusconi sarebbe stato ricoverato a Milano a causa di un ictus. Il fatto che nemmeno i telegiornali delle principali reti televisive abbiano fatto minimamente accenno alla cosa era già un sentore di fake news bella e buona.

Ma oggi, proprio qualche ora fa, si è diffusa una seconda notizia che avrebbe dovuto avere lo scopo di raccontare cosa fosse successo a Silvio Berlusconi dopo il presunto malore; il Cavaliere sarebbe stato ricoverato in una struttura ospedaliera- La “Nostra Famiglia” a Pieve di Soligo, ove il Cavaliere sarebbe arrivato stamane in elicottero– per ricevere tutte le cure del caso. Nulla di più falso e, visto il numero di proseliti che la notizia stava mietendo, si è resa necessaria una rettifica dai piani alti. Anche perchè lo stesso Matteo Salvini aveva parlato di un loro incontro.

A dare la smentita, dal suo profilo Twitter, ci ha pensato l’eurodeputata del Partito Popolare Europeo, nonché membro dell’Ufficio di Presidenza di Forza Italia, Licia Ronzulli. A dimostrazione del fatto- se non si fosse ancora capito- che ormai è internet il mezzo di comunicazione principe, sia nel caso di veicolare notizie false sia nel caso in cui ciò si faccia con notizie pienamente fondate: “Come ho già smentito nei giorni scorsi, il Presidente Berlusconi non ha nessun problema di salute ed è regolarmente al lavoro nelle sua abitazione, dove ha trascorso tutta la giornata di oggi impegnato in una serie di riunioni per pianificare le sue attività imprenditoriali e i suoi prossimi impegni politici” .

In un altro tweet la stessa Licia Ronzulli si è espressa così: “Silvio Berlusconi sta benissimo, altro che ictus. Non sarà una fake news a spaventarci… anzi consiglio vivamente di andarci piano… lui ci seppellirà tutti quanti. Fatevene una ragione.”. Hanno smentito la notizia anche Alberto Zangrillo (medico di Silvio Berlusconi) e Gianfranco Rotondi (membro di Forza Italia). Pare invece che l’ex Premier abbia trascorso un giorno e una notte in ospedale per un controllo- già programmato- al cuore lo scorso 6 settembre: la notizia è stata data dal Corriere della Sera e forse proprio questo recente ricovero ha dato credibilità a questa notizia fake.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews