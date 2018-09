Mercoledì 12 settembre 2018: stasera in tv Il segreto, Andiamo a quel paese, Suicide squad e X-Men 2

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 12 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Tanti e interessanti i film oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera mercoledì 12 settembre 2018 in prima e seconda serata. Tanti i documentari, i programmi ma soprattutto le serie tv.

Stasera in TV, mercoledì 12 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – The Good Doctor – Il prezzo del sorriso – Veri amici

23:05 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Rocco Schiavone Era di Maggio

23:15 – Seal Team – Minaccia credibile

Rai 3

21:15 – Chi l’ha visto?

00:05 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:17 – High crimes – Crimini di Stato

Canale 5

21:26 – Andiamo a quel paese

23:56 – Peace, love and misunderstanding

Italia 1

21:23 – Suicide squad

23:52 – The Conjuring – Il caso Enfield

La 7

21:15 – Caccia a Ottobre Rosso

23:45 – Quiz Show

Tv 8

21:30 – X-Men 2

00:00 – Into darkness – Star Trek

Cielo

21:20 – Mega Python Vs Gatoroid

23:05 – The Lazarus Effect

Iris

21:00 – La migliore offerta

23:06 – Mio fratello è figlio unico

Stasera in TV, mercoledì 12 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Andiamo a quel paese (Canale 5): Due amici abbandonano la metropoli per rifugiarsi nel piccolo paese d’origine, dove la vita e’ meno cara ed e’ piu’ facile tirare avanti. L’impatto con la nuova realtà rivelerà pero’ non poche sorprese. I due si ritroveranno a vivere in un contesto diverso da quello che si erano immaginati: un paese pieno di anziani, da cui pero’ e’ impossibile non poter trarne beneficio. Ogni anziano rappresenta una pensione, un bel bottino per i due disoccupati.