Scende dall’auto dopo incidente per mettere al sicuro le figlie: madre di 38 anni travolta di fronte a loro

Scende dall’auto e viene travolta, choc in A8

Tragedia sulla A8, una donna di 38 anni è morta travolta da un’auto di fronte alle figlie di 5 ed 8 anni. La 38enne era appena scesa dall’auto per un incidente.

La donna stava per mettere al sicuro le due figlie dopo un tamponamento avvenuto poco prima. Purtroppo in quel momento è stata travolta da altre vetture che stavano sopraggiungendo.

Il terribile incidente è avvenuto qualche km dal casello di ingresso a Milano. L’incidente si è verificato verso le 21 di ieri.

Tre persone, una donna di 37 anni e due uomini di 32 e 54 anni – sono ferite in seguito al tamponamento. Illese le figlie della vittima. Una donna è rimasta ferita gravemente e le è stata amputata della gamba; si trova ricoverata in gravi condizioni.

Travolta mentre metteva al sicuro i figli

La donna di 38 anni, secondo le prime informazioni, era scesa dall’auto per cercare di mettere al sicuro le figlie. La vittima voleva far scendere le due bambine per evitare che potessero essere travolte dalle auto in corsa. I soccorritori non sono riusciti a salvarla.

Sul posto si sono recati i soccorsi e gli agenti della Polstrada di fare i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.