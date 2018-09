“T’ammazzo, ti spacco la bocca”: terrore per i giovanissimi alunni di una scuola materna, vessati da suora indiana

“T’ammazzo, t’ammazzo”. “Ti spacco la bocca”.

Parole che poco si confanno ad un’educatrice, ancor meno ad una suora.

Sono le parole che sarebbero state pronunciate – secondo quanto riportato dal giornale locale ‘Il Tirreno’ – da una suora indiana di 53 anni, indagata dalla Procura di Grosseto per maltrattamenti a minori di età compresa tra 4 e 5 anni.

La suora prestava servizio in una scuola materna di un istituto religioso del capoluogo maremmano ed i fatti sarebbero avvenuti dal 2017 allo scorso giugno.

L’inchiesta è partita dalla denuncia di due genitori allarmati dai comportamenti anomali nella figlia: grazie al supporto di un pediatra e di uno psicologo, si è giunti a comprendere che la bambina veniva maltrattata alla scuola materna. Maltrattamenti che – in base alle intercettazioni ambientali nella scuola materna in questione – sarebbero proseguiti nel tempo con la suora che, in varie occasioni, avrebbe strattonato e anche minacciato di schiaffeggiare i bambini in caso di disobbedienza.

La maestra è subito stata allontanata dall’istituto religios, dove la suora di origini indiane insegnava da un anno.

(Foto d’archivio)