Distrugge auto, sputa su un anziano e lo picchia, distrugge statua della Madonna: sedato ed arrestato 

PANICO E VIOLENZA A PALERMO: AUTO DANNEGGIATE E GENTE AGGREDITA…..a pochi passi dalla stazione centrale uno straniero, probabilmente nigerano,completamente fuori di se aggredisce alcune persone (un anziano è stato buttato per terra, un impiegato del comune colpito al volto) e danneggia auto e distrugge una statua della Madonna. Guardate cosa ha fatto nel Video che ho girato per voi sul posto. Per quanto si tratti di una persona con evidenti problemi psichiatrici, che speriamo che tra qualche giorno non sia nuovamente in giro per la città, anche questo è una situazione collegata alla gestione dell'immigrazione. Complimenti ai poliziotti che sono intervenuti per neutralizzare la persona La Lega tiene informati i cittadini!! Grazie a Francesco Vitale per il montaggio

Pubblicato da Igor Gelarda su Mercoledì 12 settembre 2018