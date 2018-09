Giovedì 13 settembre 2018: stasera in Tv Non dirlo al mio capo 2, Eliza Graves, San Andreas e Pintus Ostia Antica

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 13 settembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molte le serie tv in onda stasera e i film, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Stasera in TV, giovedì 13 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 – Non dirlo al mio capo 2

23:35 – Porta a Porta Rai 2 21:05 – Pallavolo Maschile: Campionati Mondiali 2018 Italia-Belgio

23:15 – Stracult Live Show Rai 3 21:15 – Eliza Graves

23:20 – TG3 Linea notte estate Rete 4 21:25 – W l’Italia

00:32 – Ligabue Campovolo – Il film Canale 5 21:26 – San Andreas

23:41 – Bordertown Italia 1 21:20 – Pintus Ostia Antica

23:50 – Italiano medio La 7 21:15 – Mi chiamo Sam

23:40 – In mezzo scorre il fiume Tv 8 21:30 – X-Men 2

00:00 – Into Darkness – Star Trek Cielo 21:15 – Driven

23:15 – Le malizie di Venere Iris 21:00 – Gunny

00:06 – Flags of our Fathers Stasera in TV, giovedì 13 settembre: trame e curiosità dei film in onda stasera Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web. Eliza Graves (Rai 3): 1899, vigilia di Natale. Edward raggiunge Stonehearst Asylum, un ospedale psichiatrico, per iniziare l’apprendistato con il dottor Lamb, che lo accoglie e lo presenta allo staff e ai pazienti. Tra questi c’e’ l’affascinante Eliza Graves, ricoverata a causa della sua violenta avversione a qualsiasi forma d’intimita’… San Andreas (Canale 5): California. La famigerata faglia di Sant’Andrea si risveglia provocando un terremoto di Magnitudo 9. Il pilota di elicotteri Ray, specializzato in ricerca e salvataggio, intraprende insieme alla ex moglie un viaggio da Los Angeles a San Francisco per cercare di salvare la loro unica figlia. Quando pensano di essersi lasciati il peggio alle spalle, i due si rendono invece conto che e’ solo l’inizio… Mi chiamo Sam (La 7): Sam soffre di un ritardo mentale, ma ha una figlia piccola e da quando la mamma della bambina li ha abbandonati è costretto a badare a lei da solo facendosi dare una mano dagli amici ogni tanto. Sfortunati eventi porteranno Sam a dover difendere davanti ad un tribunale il suo diritto di badare alla piccola. X-Men 2 (Tv 8): L’Accademia dei Mutanti e’ attaccata da forze nemiche, ma gli X-Men sono impegnati nella caccia a un mutante assassino che vuole attentare alla vita del Presidente. La notizia dell’assalto provoca una violenta protesta nei confronti dei mutanti da parte dell’opinione pubblica, che li malsopporta. In questo contesto, sono in molti a chiedere la reintroduzione del Mutant Registration Act… Driven (Cielo): Due piloti si danno battaglia sull’asfalto e nella vita privata, il team manager ingaggia un terzo pilota, anche se un po’ atempato per dare dei buoni consigli al giovane. Gunny (Iris): Il sergente Highway Gunny è un veterano del corpo dei marine. Ha combattuto in Corea e in Vietnam, e ora ha la divisa carica di medaglie. Attualmente fa l’addestratore: gli viene assegnato un plotone di reclute che si incarica di svezzare e di trasformare in macchine da guerra. Anche lui ha le sue rogne: soprattutto è ancora innamorato della moglie da cui è divorziato.