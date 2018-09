Incidente terribile, moto contro auto. Muore un 34enne, sotto shock la conducente

Incidente stradale, muore un 34enne

Il bilancio del tragico schianto che si è verificato questa mattina a Cesano Maderno, comune di 38.000 abitanti in provincia di Monza, conta purtroppo una giovane vittima. Un uomo di 34 anni ha perso la vita in seguito allo schianto avvenuto intorno alle 10.45 in via San Carlo Borromeo.

L’uomo si trovava in sella alla sua moto, un’Aprilia Sportcity, lungo l’arteria cittadina quando ad un certo punto si è scontrato violentemente con una Citroen C1. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma stando ai primi rilevamenti – operati dalla polizia locale – sembra che la conducente della vettura avesse appena svoltato a sinistra per entrare nella sua abitazione.

Inutile il ricovero all’ospedale Niguarda

Proprio in quel momento sopraggiungeva il 34enne, che proveniva dal senso opposto. L’impatto è stato inevitabile. Il centauro è stato subito trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è giunto in condizioni disperate. I medici hanno fatto di tutto per cercare di salvare la vita all’uomo, ma si è rivelato tutto inutile: il 34enne è deceduto poco dopo il ricovero.

La conducente della vettura è sotto shock in seguito al terribile incidente. La vittima, le cui iniziali sono C.L, era residente a Varedo, altro comune in provincia di Monza.

