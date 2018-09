Grande Fratello e GF VIP ai titoli di coda. Ma non in Italia…

Big Brother dice basta: “Sarà l’ultima stagione”

Channel 5 ha confermato che la nuova edizione di Big Brother, l’alter ego del nostro Grande Fratello, sarà l’ultima. L’emittente, tramite un tweet, ha annunciato che questa sarà la stagione finale – anche a livello vip – del reality show di lunga data.

Il video in allegato affermava sostanzialmente che “è tempo che questo gioco finisca”.

“La prossima stagione di Big Brother sarà l’ultima su Channel 5. Vorremmo ringraziare Endemol e tutto il team di produzione che ha lavorato instancabilmente per far sì lo spettacolo fosse un successo – ha detto Channel 5 – Vorremmo anche ringraziare i nostri brillanti presentatori – Emma su Big Brother e Rylan di Bit on the Side – per la loro straordinaria professionalità, Marcus, la voce del Grande Fratello e tutti i coinquilini che ci hanno regalato così tanti momenti memorabili”.

Tagliato per mancanza di fondi?

“Soprattutto – prosegue Channel 5 – vorremmo ringraziare i fan del Big Brother per il loro sostegno negli ultimi sette anni. Non vediamo l’ora di dare il meglio in questa fantastica edizione finale”.

Di recente è girata la voce che il reality show sarebbe stato tagliato a causa della diminuzione dei fondi; il contratto per la serie stava scadendo quest’anno.

Big Brother è andato in onda per la prima volta nel luglio del 2000 su Channel 4. Dopo 11 serie e 10 anni su Channel 4, la serie è passata a Channel 5 nel 2011. Emma Willis ha assunto il ruolo di conduttrice nel 2013.

Tutto questo mentre in Italia la programmazione continua, riscuotendo anche un certo successo.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: