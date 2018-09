Banda di teppisti aggredisce un vigile urbano, il filmato shock indigna il web

Le immagini drammatiche nel video diffuso in rete

Lo hanno riempito di calci e pugni, colpendolo anche alla testa, mentre a poca distanza un testimone filmava tutto. Una banda di teppisti mascherati è stata filmata mentre aggrediva ferocamente un uomo, vigile urbano addetto al controllo del traffico, per rubargli il motorino. Il tutto in pieno giorno: l’episodio è avenuto in un quartiere di Birmingham e ciò che ha lasciato convolti gli agenti ma anche le tante persone che hanno guardato il filmato, pubblicato nelle ore successive sul web, è stata la violenza dell’aggressione. La gang colpisce l’uomo che urla loro “cosa state facendo?” con una ferocia terribile, sferrandogli molti calci al viso e alla testa, protetta fortunatamente dal casco; la vittima, in quel momento in servizio, è caduta in terra mentre il branco continuava a colpirlo, senza che nessuno intervenisse in suo aiuto.

Uno degli assalitori lo colpisce anche attraverso la visiera dell’elmetto e mentre grida di dolore a terra, si possono osservare gli altri uomini prenderlo a calci e pugni. Una voce fuori campo cerca di placare l’aggressione ma di fatto nessuno interviene: così due aggressori riescono a prendere lo scooter della vittima allontanandosi velocemente mentre i complici continuano a picchiare l’uomo prima di scappare. La polizia ha confermato che la vittima è un vigile urbano e che si trovava in servizio facendo semplicemente il suo lavoro quando è stato attaccato. Un assalto raccapricciante che lo ha fatto finire in ospedale: le forze dell’ordine hanno identificato cinque assalitori ma si cerca una sesta persona, anche ascoltando i testimoni per poterla al più presto assicurare alla giustizia. Fortunatamente il vigile non ha riportato ferite gravi ma il livello di violenza usato dalla banda resta a dir poco scioccante.