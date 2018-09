Gigi Marzullo, il conduttore all’altare: ha sposato oggi la compagna Antonella

Gigi Marzullo ha detto sì alla storica compagna Antonella De Iuliis. Le nozze sono state celebrate questa mattina con rito civile, presso il Municipio di Nusco

Uno degli ultimi scapoli d’oro in forze presso “mamma Rai” ha capitolato oggi, convolando a giuste nozze. Stiamo parlando di Gigi Marzullo, giornalista e storico conduttore del programma “Sottovoce”, che a 65 anni ha detto sì alla compagna Antonella De Iuliis.

Marzullo-De Iuliis, le pubblicazioni affisse a Roma

Del matrimonio che avrebbe ufficialmente legato Gigi Marzullo alla sua compagna, Antonella De Iuliis, si sapeva già da tempo anche grazie alle pubblicazioni affisse presso una Chiesa di Roma. Sull’evento, però, vigeva il massimo riserbo, tanto che nessuno- tranne i diretti interessati e gli invitati- conosceva la data esatta della cerimonia.

Pare proprio che la cerimonia nuziale si sia svolta stamattina, alle ore 10:00, presso il Municipio di Nusco. Ad unire in matrimonio i due il sindaco Ciriaco De Mita, così come richiesto proprio dagli sposi. Dopo le nozze, la festa sta continuando proprio con un pranzo organizzato nella villa dell’ex Premier, avellinese come Marzullo e molto amico della coppia. Ci saranno anche dei festeggiamenti a Roma e saranno coinvolti colleghi, personaggi dello spettacolo e membri della politica.

La cerimonia si è svolta in maniera sobria e raccolta, alla presenza di pochissimi invitati. Per la sposa nessun abito nuziale ma un semplice ed elegante tailleur nero, impreziosito da un mazzo di bellissime rose bianche. Per Marzullo un abito scuro e una camicia a righe orizzontali. Sono intervenuti- tra gli altri- Adriano Galliani, Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

