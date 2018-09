Pensionata fa sesso con tre cani durante festini in casa, i raccapriccianti retroscena

Chiusa in comunità

Un Sanbernardo, un cane lupo ed un Labrador. Sono le tre razze di cani vittime delle perversioni sessuali di una donna, pensionata, che ha deciso di avere rapporti con gli animali. La vicenda è avvenuta in Gran Bretagna e ha per protagonista la 64enne Carol Bowditch, scoperta grazie ad una serie di immagini finite sul web grazie alle quali le forze dell’ordine hanno potuto identificarla ed arrestarla. L’anziana ha infatti fatto sesso, stando a quanto raccontato dal Sun, con i tre cani e per tale ragione è stata condotta in una comunità; le è stato infatti risparmiato il carcere poichè, stando a quanto emerso dalle indagini, la donna soffrirebbe di un qualche tipo di disturbo mentale.

La Corte di Lincoln ha dunque stabilito che Carol dovrà rimanere per non meno di un anno in una comunità del Paese e per alcuna ragione potrà uscire dalla struttura durante la notte. Stando a quanto emerso non si è trattato della prima volta: pare che la 64enne fosse solita organizzare eventi e feste per poi ‘appartarsi’ prima con i cani e spesso anche con i loro proprietari.

I dettagli raccapriccianti

Filmando peraltro il tutto, come testimoniato in alcuni video. “Si tratta di filmati estremi – ha dichiarato il procuratore Victoria Rose – Stiamo parlando di persone che hanno commesso atti sessuali con penetrazione con dei cani!”. In tribunale si è dunque avuta la conferma del fatto che, anche nell’ultima occasione, la pensionata avesse organizzato una sorta di festino con amici accompagnati dai propri cani, per poi avere tre rapporti sessuali con gli animali.