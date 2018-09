Sabato 15 settembre: stasera in Tv Al Centro, Silence, Un boss in salotto e Cattivissimo me

Anche oggi, sabato 15 settembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Su Rai 1 Al Centro, dall’Arena di Verona, Claudio Baglioni ripercorre 50 anni di indimenticabili successi e grandi emozioni. Una serata-evento dedicata alla musica e non solo. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 15 settembre 2018. Curiosi? Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Stasera in TV, sabato 15 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:05 – Al Centro

00:35 – Petrolio

Rai 2

21:05 – Firenze. Pallavolo Maschile: Campionati Mondiali 2018 Italia – Argentina

23:15 – TG2 Dossier

Rai 3

20:30 – Silence

23:20 – TG3 Mondo estate

Rete 4

21:25 – The transporter – Il testimone

23:17 – Colpi proibiti

Canale 5

21:26 – Un boss in salotto

23:31 – Mari del sud

Italia 1

21:20 – Cattivissimo me

23:10 – Le ultime ore della terra

La 7

21:15 – Little Murders – A carte scoperte

23:00 – Little Murders – Champagne fatale

Tv 8

21:30 – I delitti del Bar – Lume – Il telefono senza fili

23:15 – Delitti – Il caso Parolisi

Iris

21:00 – Rapimento e riscatto

23:48 – Arlington Road – L’inganno

Cielo

21:15 – L’attenzione

23:15 – Monica, una vita da prostituta

Stasera in TV, sabato 15 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Silence (Rai 3): 1633. Due giovani gesuiti, Padre Rodrigues e Padre Garupe, rifiutano di credere alla notizia che il loro maestro spirituale, Padre Ferreira, partito per il Giappone con la missione di convertirne gli abitanti al cristianesimo, abbia commesso apostasia, ovvero abbia rinnegato la propria fede abbandonandola in modo definitivo. I due decidono dunque di partire per l’Estremo Oriente, pur sapendo che in Giappone i cristiani sono ferocemente perseguitati…

Un boss in salotto (Canale 5): I Coso vivono a Bolzano. La moglie Cristina, napoletana di umili origini, e’ alla ricerca della scalata sociale ad ogni costo mentre il marito Michele è un nordista convinto. La routine quotidiana dei Coso e’ improvvisamente sconvolta quando nella loro casa viene inviato agli arresti domiciliari Ciro, il fratello che Cristina non vede da 15 anni accusato di essere un camorrista dedito al riciclaggio di denaro.