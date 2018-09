Toscani fuori di sé: “Salvini è come una scoreggia, è un duce. Organizziamo un Rom Pride per i rom”

“Per gli italiani Salvini è come una mamma”

Chee sconnesso, lo si sa già. Ma negli ultimi mesi, per meccanismi ancora ignoti, è saltato alla ribalta con opinioni non richieste sul sistema politico e sociale italiano,. Anche se, a giudicare dall’utilizzo di parole poco forbite e paragoni iperbolici, non si tratta di un ruolo che gli riesce bene.

“Le cose che dice Salvini sono come una scoreggia, una scoreggia non può parlare, e le scoregge puzzano. Lui ha un consenso molto alto? Ma non vuol dire niente, anche Mussolini aveva un grande consenso” dice (poco originalmente) Toscani. E continua: “Gli italiani hanno sempre bisogno del Duce, che sia rosso, che sia nero, adesso abbiamo il duce verde. Gli italiani hanno bisogno del Duce, come da giovani abbiamo bisogno della mamma, di uno che voglia loro bene, dia loro sicurezza. Hanno bisogno di una mamma”.

“Un Rom Pride, per proteggere i rom”

Non finisce qui. Il confine sottile fra la provocazione e la follia sfugge e non capiamo se Toscani sia o meno serio quando annuncia una “manifestazione a supporto dei rom”, da svolgersi a Roma il 14 ottobre. “Rom Pride, per proteggere i rom”.

E per concludere, non si fa mancare neppure un commento sulla vicenda della Diciotti: “Hai visto che quelli della Diciotti sono scappati tutti? Sarei scappato anche io subito, hanno fatto bene”.

