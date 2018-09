Uccide la moglie e si toglie la vita, omicidio-suicidio della follia commesso da una guardia giurata

Il dramma dell’omicidio-suicidio a Potenza. Sembrano chiari i motivi del gesto, probabilmente connessi ad una crisi della coppia

Angela Ferrara (30 anni) e Vincenzo Valicenti (41 anni) erano sposati ma da qualche tempo la loro relazione sentimentale era in crisi. L’uomo, di professione guardia giurata, non ha retto e ha deciso di chiudere la questione uccidendo prima la moglie e poi sé stesso, per mezzo di una pistola.

Omicidio-suicidio a Potenza, rimasta ferita anche la suocera dell’omicida

Un altro omicidio-suicidio scaturito da sentimenti malati quello compiutosi oggi, in mattinata, a Cersosimo (Potenza). A muovere la mano dell’omicida, la guardia giurata Vincenzo Valicenti, una crisi coniugale con la moglie che sembrava non trovare risoluzione in senso positivo. E così l’uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco contro la moglie e poi si è ucciso utilizzando la stessa pistola.

La vittima, Angela Ferrara (30 anni), è stata sorpresa dal marito mentre si trovava in macchina, nelle vicinanze della scuola elementare, in compagnia della madre. Le due avevano appena accompagnato a scuola il figlioletto della Ferrara. Anche la madre della donna è rimasta ferita dai proiettili sparati dal genero ed è stata trasportata in elisoccorso all’Ospedale San Carlo di Potenza. Fortunatamente, non è in pericolo di vita.

In quanto a Vincenzo Valicenti, l’uomo si è allontanato dal luogo dell’omicidio e si è recato nei pressi dell’abitazione di famiglia. Qui il suo corpo privo di vita è stato scoperto dagli inquirenti. Sull’omicidio- suicidio indagano i Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

