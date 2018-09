Domenica 16 settembre: stasera in Tv La vita promessa, Buona giornata, Wind Summer Festival 2018 e Bastille Day – Il colpo del secolo

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 16 settembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Canale 5 Wind Summer Festival 2018, l’imperdibile appuntamento con la musica che decreterà la colonna sonora dell’estate 2018: sul palco importanti artisti italiani e internazionali. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera domenica 16 settembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, domenica 16 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La vita promessa

23:30 – Speciale Tg1

Rai 2

21:05 – Firenze. Pallavolo Maschile: Campionati Mondiali 2018 Repubblica Domenicana – Italia

23:15 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:25 – Amore Criminale

23:30 – TG3

Rete 4

21:27 – Buona giornata

23:19 – Bluff-Storia di truffe e di imbroglioni

Canale 5

21:25 – Wind Summer Festival 2018

00:30 – Pressing

Italia 1

21:20 – Bastille Day – Il colpo del secolo

23:15 – Limitless

La 7

20:30 – Miss Italia 2018 – Le selezioni

22:20 – Tre scapoli e un bebè

Tv 8

21:15 – F1 GP Singapore

00:15 – X Factor 2018 Audizioni

Iris

21:00 – Montecristo

23:37 – La passione di Cristo

Cielo

21:15 – La notte non aspetta

23:15 – Fotografando Patrizia

Stasera in TV, domenica 16 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Buona giornata (Rete 4): Questo film racconta la cronaca di una giornata, in Italia. Una sola giornata. Una giornata vissuta da personaggi dell’Italia di oggi, una fotografia degli italiani, con i loro vizi ed i loro difetti. Nel film ci si sposta da Milano a Roma, poi a Napoli, poi a Verona, Firenze, Bari, Potenza e cosi’ via, cercando di cogliere non solo il lato allegro delle situazioni, ma anche il carattere regionale, linguistico e comportamentale delle varie “etnie” italiche.