Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: maxi rissa al ristorante, prima di spiegarsi su Instagram

Fabrizio Corona è uno dei personaggi dello show biz (in senso lato) che maggiormente riescono a catalizzare l’attenzione dei mass media, in terra tricolore.

E così, dopo i video su Instragram con il figlio Carlos, dopo il video da poco pubblicato in cui l’ex paparazzo viene ripreso disteso sul letto sempre con il figlio ma anche a fianco della ex Nina Moric (un video che ha scatenato polemiche probabilmente fuori luogo, dato che è palese si tratti di un quadretto familiare), si torna a parlare di Corona per una rissa scatenata in un ristorante milanese a causa di alcuni epiteti rivolti da un imprenditore vinicolo nei confronti dei congiunti di Corona (il figlio Carlos e Nina Moric, per l’appunto).

Le parole dell’uomo – che si trovava accompagnato da un capo ultà dell’Inter, secondo quanto riportato da Dagospia – avrebbero fatto scattare Corona.

Una rissa che potrebbe incidere sulla decisione del giudice che a novembre si dovrà esprimere sulla libertà vigilata di Corona.

Dal canto suo, l’ex paparazzo ha preso una netta posizione attraverso un post su Instagram