Ponte Genova, frattura Lega – Movimento 5 Stelle sulla ricostruzione? Parla il viceministro leghista

Il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi ha smentito l’ipotesi di rottura, pur sottolineando una sostanziale distanza tra le parti.

In un’intervista al Messaggero, Rixi s’è così espresso: “Abbiamo solo sensibilità diverse, noi abbiamo una storia di gestione amministrativa più profonda. Governiamo Regioni e diversi enti locali: dobbiamo dare subito delle risposte. Basta tensioni inutili, pensiamo al risultato”.

Rixi ha quindi aggiunto: “Il vero tema è la demolizione”, anche perché “la Procura nel giro di poco tempo darà il permesso per entrare nella zona rossa. Penso che tra una ventina di giorni si potrebbe cominciare, ma se c’è un dibattito infinito la Procura prenderà tempo”.

E circa il nome del commissario che dovrà essere incaricato, Rixi ha così spiegato la situazione: “martedì ci sarà l’incontro a Palazzo Chigi e discuteremo di tutti i dettagli del decreto. Il problema non è il nome del commissario ma il metodo. Nessuno può dire se non sono io c’è il diluvio universale. Il commissario avrà poteri molto forti, non aspetteremo i tempi dettati dal codice degli appalti”. “A lui spetterà la decisione se ricostruirà solo Fincantieri o anche Autostrade. La ricostruzione sarà a carico completamente di Autostrade che dovrà dare i soldi al commissario per procedere ad appaltare l’opera”.

Una battuta finale sulla discussa presenza di Toninelli a ‘Porta a Porta’ (discussa per il dubbio gusto di mostrare un plastico – l’ennesimo – legato alla vicenda ponte Morandi): “A tutti suggerisco di stare lontano dai plastici… A parte gli scherzi tutti si stanno attivando al massimo”.