Sale sul tetto di un edificio e precipita per 25 metri nel condotto di areazione: orribile morte di un 15enne 

Precipita per 25 metri nel condotto: muore un 15enne

È caduto dal tetto di un centro commerciale a Milano, precipitando per 25 metri nel condotto di aerazione. È morto così un ragazzo di soli 15 anni di Cusano Milanino, che secondo le prime informazioni era salito sul tetto del centro per scattarsi un selfie.

Il fatto è avvenuto nel centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni (Milano). Il ragazzino è stato recuperato dai vigili del fuoco questa mattina, in condizioni disperate, ed è stato subito portato in ospedale dove però è sopraggiunto il decesso.

Un tragico gioco ed i selfie dietro la sua morte

Il 15enne potrebbe essere morto per un tragico gioco: era salito sul tetto del centro commerciale per farsi un selfie. Secondo la prima ricostruzione, il giovane era con degli amici e si era arrampicato sul tetto della struttura. Quando è stato scoperto dalla sicurezza, è fuggito: attorno alle 22.20 di ieri sera, la caduta nel condotto di aerazione, per circa 25 metri.

Il giovane è rimasto incastrato dopo una caduta di 25 metri nel condotto di aerazione. I vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra estremamente complicata per riuscire ad estrarlo. Il giovane è stato portato in condizioni gravissime al Niguarda: dopo alcune ore, il 15enne è morto. Sono in corso ulteriori indagini. Gli amici del povero ragazzo sono già stati sentiti: “Volevamo farci un selfie per far vedere che avevamo conquistato la cima del cinema Skyline” avrebbero raccontato agli inquirenti. Un tragico gioco, quindi.

