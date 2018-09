Tamponamento a catena in autostrada, uomo di 64 anni scende dall’auto e viene travolto- VIDEO

Il tamponamento a catena è avvenuto prima della mezzanotte di ieri, sull’autostrada Torino-Venezia (A4). La vittima stava fuggendo dalla sua auto in fiamme

Un signore di 64 anni, E.O., è stato coinvolto in un tamponamento a catena che ha interessato cinque vetture, compresa la sua. L’incidente, avvenuto sull’autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Arluno, ha causato l’incendio della vettura della vittima. L’uomo è riuscito ad uscire dall’abitacolo prima che le fiamme lo avvolgessero, ma è stato travolto da un’altra macchina che stava sopraggiungendo.

Tamponamento a catena in autostrada, martedì scorso la morte di una giovane mamma

È morto sul colpo il 64enne che nella tarda serata di sabato è stato investito in autostrada da un veicolo in transito. L’uomo si trovava fuori dalla sua macchina, una Fiat Punto, perché precedentemente coinvolto in un tamponamento a catena: la sua Fiat stava per prendere fuoco ed era necessario allontanarsi.

Il tragico sinistro è avvenuto a circa un centinaio di metri dall’uscita di Arluno, sull’autostrada Torino-Venezia nella corsia che corre in direzione Torino. Scampato, così, al pericolo di una morte atroce nell’incendio della sua auto, il 64enne è stato però beffato da una vettura che stava sopraggiungendo e che lo ha travolto. Per lui nulla da fare. Ferito anche un uomo di 49 anni, trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

Grande spiegamento di forze per organizzare i soccorsi ed i rilievi della Polizia. Sono arrivati sul posto ambulanze da Rho, da Settimo Milanese e Arese, i Vigili del Fuoco di Inveruno e Milano e la Polizia autostradale di Novara. L’importanza dell’incidente ha implicato la chiusura del tratto autostradale da mezzanotte fino alle sei del mattino seguente.

Martedì scorso la tragica morte di Babara Fettolini, 38 anni e madre di due figlie, che ricorda molto da vicino quanto successo nelle vicinanze di Arluno. La donna stava percorrendo la A8 con la sua vettura quando ha avuto un incidente. Nello scendere dalla macchina- probabilmente per sincerarsi delle condizioni di salute delle figlie che erano con lei- è stata investita da un altro veicolo in transito.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews