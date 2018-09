Comprano le fragole ma dentro ci sono degli aghi. Tanta paura, è caccia all’uomo

Aghi nelle fragole, paura in Australia

Aghi dentro delle comunissime fragole. Può sembrare incredibile, eppure è proprio quanto accaduto in alcuni supermercati del Queensland, in Australia, tanto che le autorità locali hanno deciso di mettere in piedi una vera e propria caccia all’uomo.

Sui social network sono cominciate a comparire molte foto che mostravano le fragole “incriminate”: all’interno erano situati dei pericolosissimi aghi da cucito. Per questo, le forze dell’ordine hanno offerto anche una taglia da 70.000 dollari a coloro che forniranno informazioni utili per risalire all’identità del responsabile (o dei responsabili) di questa follia.

A riportare la notizia è il sito australiano News.com.au, che ha raccontato come un uomo abbia dovuto ricorrere alle cure ospedaliere dopo aver mangiato della frutta fresca acquistata al supermercato. L’uomo è arrivato in ospedale con dei forti dolori allo stomaco.

Molti casi negli ultimi giorni

Con il passare dei giorni si è capito che non si trattava di un caso isolato, dato che diverse persone hanno cominciato a pubblicare sui social le immagini di altre fragole con piccoli aghi di metallo nascosti. Dopo che sono emersi altri casi nel New South Wales e in Victoria, alcune partite di frutta sono state ritirate dagli scaffali.

La premier dello stato australiano, Annastacia Palaszczuk, ha condannato fermamente questi gesti folli: “Sta mettendo a rischio la salute delle famiglie del Queensland e di tutta l’Australia”.

