Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dopo la grande crisi la gioia del matrimonio

Fiori d’arancio per Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Lo ha confermato proprio il cantante napoletano, ospite al “Wind Summer Festival”

Dopo una lunga crisi durata un anno, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme. Una delle coppie più gettonate del gossip italiano ha deciso di riprovarci, a conferma del fatto che un grande amore non possa e non debba finire. Riserbo assoluto sui dettagli ma D’Alessio, dal palco, ha fatto una promessa a tutti i suoi fan.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, nozze sì ma ancora (sembra) nulla di stabilito

Un’esibizione sul palco del Wind Summer Festival, con una carrellata dei suoi più grandi successi, e poi gli onori di casa fatti dalla conduttrice Ilary Blasi. Così Gigi D’Alessio ha svelato una notizia che ha reso felici i fan: ci sarà il matrimonio con Anna Tatangelo.

Pare che, per adesso, non ci siano altri dettagli da sapere, anche se Ilary Blasi ha provato ad estorcere altre succose informazioni. Nulla da dire ma Gigi D’Alessio ha fatto una promessa: “Sì, mi sposerò. Ma non ancora. Quando sarà lo dirò”.

La Tatangelo, dal canto suo, non aveva mai smesso di stimare il compagno, nemmeno quando è diventato un ex. Proprio in televisione la cantante ha dichiarato che lui sarebbe stato per sempre l’uomo più importante della sua vita. Queste dichiarazioni avevano lasciato intendere che avrebbe potuto esserci un ritorno di fiamma e così è stato, dopo un anno di separazione.

“Tutte le coppie litigano. Io sono un maschio ‘alfa… sud’ e lei una donna alfa e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi nascono delle discussioni”, aveva dichiaro D’Alessio qualche tempo fa. Poi le rivelazioni fatte a TV Sorrisi e Canzoni, che hanno preceduto la svolta clamorosa sul matrimonio: la loro relazione è ripresa e adesso va meglio di prima

(Foto d’archivio)

Maria Mento

