Gruppo senza biglietto sul bus blocca la circolazione per un’ora: “Noi non paghiamo e non scendiamo”

“Non paghiamo e non scendiamo” caos sul bus

Caos a Pistoia: un bus è stato occupato per oltre un’ora da dieci stranieri senza biglietto che si sono rifiutati di pagare.

I dieci africani, tutti ospiti di un locale centro d’accoglienza, sono saliti sul bus nella località montana di Abetone, provincia di Pistoia. Si trattava di un bus della compagnia Copit era in partenza da Abetone per raggiungere Pistoia. I dieci non avevano il titolo di viaggio: l’autista gliel’ha chiesto e notato che non l’avevano, li ha invitati a pagare il biglietto o a scendere dal bus.

I dieci si sono rifiutati sia di pagare il biglietto di viaggio sia di scendere dall’autobus. Si è creato una situazione di stallo, il conducente – uno contro dieci – si è rifiutato di partire. Invece gli immigrati hanno occupato l’abitacolo.

Tutti e dieci denunciati

Alla fine sono arrivati i carabinieri che hanno fatto scendere il gruppetto dal mezzo e li hanno identificati. Si tratta di giovani stranieri, del Gambia, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria e Senegal. Due sono stati segnalati perché non hanno voluto fornire le generalità, tre denunciati perché senza documenti d’identità e di soggiorno e tutti e dieci sono stati querelati per interruzione di pubblico servizio. Alla fine il bus è partito con un ritardo di un’ora.

I dieci facevano sono ospitati da un centro di accoglienza dove il giorno prima due ivoriani, di 19 e 25 anni, sono stati denunciati per aver aggredito gli operatori ella struttura. Gli operatori stavano cambiando la loro biancheria dei letti ed avevano chiesto ai due stranieri di uscire dalla stanza.

