La crisi sta finendo? Ecco la terribile previsione degli esperti per il 2020

Entro il 2020 l’economia subirà una nuova, devastante, battuta d’arresto e a farne le spese saranno le banche centrali che entreranno in crisi



Gli esperti hanno confermato che siamo ben lontani dalla risoluzione della crisi economica che ci attanaglia ormai da un decennio. Anzi, le cose potrebbero addirittura peggiorare. Secondo una previsione realizzata dalla JP Morgan Chase, il 2020 è l’anno che potrebbe segnare il crollo delle banche centrali.

Banche centrali in crisi nel 2020, si punta il dito contro il trading online

Una nuova, grossa crisi economica potrebbe colpire le banche centrali nel 2020, scatenando una forte penuria di liquidità a cui gli istituti di credito dovranno cercare di far fronte. Le ripercussioni potrebbero essere pesantissime dal punto di vista sociale. A dirlo sono stati gli esperti della banca JP Morgan Chase, che hanno analizzato la situazione prevedendo la crescita del prezzo dei metalli ed il precipitare di mercati emergenti come quelli di Cina, Brasile, India e Russia.

Marko Kolanovic, analista della JP Morgan, ha individuato una falla nel sistema di trading online che potrebbe permettere di vendere grossi pacchetti di azioni in maniera computerizzata: “Fondamentalmente, in questo momento, si hanno dei grandi gruppi di investitori che sono puramente meccanici. Vendono su determinati segnali e non necessariamente su sviluppi fondamentali. Significa che se il mercato scende del 2%, allora devono vendere “. Questo sarebbe uno dei meccanismi che potrebbe far peggiorare la crisi.

La situazione, però, sarebbe meno grave di quella delle crisi precedenti, almeno secondo l’opinione di John Normand e Federico Manicardi (JP Morgan). Prima della crisi del 2008, che ha causato il fallimento di molti istituti di credito e la salvezza di altri solo grazie all’intervento statale, l’ultimo grande tracollo economico che gli States ricordino è la Grande depressione del 1929.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews