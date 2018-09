Lunedì 17 settembre: stasera in Tv La vita promessa, Il libro della giungla, Fast and Furious 7 e Star Trek Beyond

Cosa andrà in onda stasera in tv, 17 settembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? Newnotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 17 settembre 2018 in prima e seconda serata.

Stasera in TV, lunedì 17 settembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – La vita promessa

23:30 – Il Paradiso delle Signore

Rai 2

21:20 – N.C.I.S. – Maneggiare con cura

22:58 – N.C.I.S. – Cosa c’è sotto

Rai 3

21:15 – Presa Diretta La citta’ si cura

23:30 – TG3 Linea notte estate

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:30 – I viaggi di donnavventura

Canale 5

21:26 – Il libro della giungla

23:40 – L’intervista

Italia 1

21:23 – Fast and Furious 7

00:00 – Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – Miss Italia 2018 – La finale

00:50 – TG LA7 Notte

Tv 8

21:25 – Star Trek Beyond

23:40 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – The Counselor – Il procuratore

23:28 – Insider – Dietro la verità

Cielo

21:15 – Benvenuto a bordo

23:15 – Gola profondissima

Stasera in TV, lunedì 17 settembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Il libro della giungla (Canale 5): Mowgli, un piccolo orfano abbandonato nella giungla indiana, viene cresciuto da un branco di lupi. L’arrivo della tigre Shere Khan mettera’ pero’ in pericolo la sua vita, costringendolo a un ardito viaggio tra insidie e pericoli.