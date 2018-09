Martina all’attacco: “Governo gialloverde ha tagliato il fondo disabili” ma era stato il PD. E cancella il post 

Martina attacca il governo sul Fondo Disabili

Figuraccia social per il segretario del PD Maurizio Martina, che ha accusato il governo M5S Lega di aver ridotto del 10% il fondo per i disabili. Però il taglio, invece, è stato fatto dal governo Gentiloni – e quindi dal Pd – nel 2017.

Martina ha attaccato il Governo su Twitter, il 13 settembre: ha scritto un post dove accusa il Governo giallo verde di aver tagliato i fondi ai disabili dopo aver creato il Ministero della Disabilità.

Nel tweet (cancellato dopo la figura) Martina ha scritto: “Salvini si è riempito la bocca con la creazione del ministero della disabilità. Ora cosa fa con il suo complice Di Maio? Taglia del 10% il fondo per i disabili stanziato con il “Dopo di noi”. I-g-n-o-b-i-l-e. Il governo provveda subito al ripristino dei 10 milioni senza dare spiegazioni. L’ ennesima follia di un governo che fa solo danni a chi è più fragile”.

Martina attacca e poi cancella il post

Immediata la risposta del ministro Fontana: “Il segretario #Pd Martina attacca Salvini dicendo che il nostro governo ha tagliato un fondo per i #disabili. In realtà a tagliare quei fondi è stato il governo Gentiloni, di cui Martina era ministro. Noi questi fondi vogliamo incrementarli. Ormai non sanno più cosa inventarsi” ha scritto allegando lo screen del tweet di Martina ed anche il documento della legge di Bilancio approvata nel dicembre 2017 dove si legge che è stato approvato dal governo PD a guida Gentiloni il taglio del 10% dei fondi per i disabili”. Dopo il chiarimento, Martina ha immediatamente cancellato il post.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews