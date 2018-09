Spettacolare incidente tra un Suv e una BMW, coinvolte 5 automobili e diverse persone

L’incidente è stato provocato dall’autista della Bmw che non si è fermato al semaforo rosso. Il suv colpito ha continuato a capovolgersi fino a colpire altre macchine

Nell’incidente sono rimaste coinvolte (in tutto) 5 vetture: oltre alle due macchine che si sono speronate, altre 3 sono rimaste schiacciate dal Suv una volta terminati i suoi rocamboleschi capovolgimenti. Due persone sono rimaste ferite gravemente e verserebbero in condizioni critiche.

Incidente tra un Suv e una BMW, due persone in condizioni critiche

Le immagini di uno spettacolare, quanto bruttissimo, incidente stradale tra un Suv e un BMW sono arrivate fino a noi, grazie alla rete, dalla lontana Rostov-on-Don (città della Russia sud-occidentale).

La collisione tra Suv e BMW sarebbe avvenuta per un’infrazione di quest’ultima vettura: il conducente non si è fermato al semaforo rosso e ha speronato il Suv a tutta velocità. La vettura colpita si è ribaltata per più volte, dopo la fortissima botta, e ha concluso la sua corsa colpendo altre tre auto che ha incontrato sul suo cammino e abbattendo segnali stradali.

Non è chiaro se la Polizia abbia arrestato il conducente della BMW; si sa soltanto che le autorità locali hanno aperto un’inchiesta su quanto accaduto. Tre persone hanno riportato ingiurie fisiche nell’incidente e due sarebbero in condizioni gravi per aver riportato delle ferite alla teste. Si tratta di un uomo di 32 anni e una donna di 43 anni che si trovavano a bordo del Suv. Anche un ragazzo di 19 anni ha riportato ferite alle gambe ed alla testa, ma sembrerebbe versare in condizioni migliori.

Sconvolti i testimoni oculari che hanno assistito alla scena. Qualcuno ha addirittura dichiarato di essersi sentito come su un set cinematografico di Hollywood, tanto è stata spettacolare ed inaspettata la scena dell’auto ribaltata che ha percorso un lungo tratto di strada in quelle condizioni.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews