Tentano di rapinare un centro scommesse, anziano coraggioso li mette in fuga- VIDEO

Un eroe atipico è riuscito a sventare una rapina in un centro scommesse irlandese. Atipico perché, parlando di eroi, si tende ad immaginare persone forti e prestanti. In questo caso si tratta di un signore anziano di 84 anni, tale Denis O’Connor: senza paura, l’uomo si è scagliato contro uno dei malviventi che lo aveva minacciato.

Il Bar One Racing di Cork (Irlanda) ha rischiato di subire una rapina per mano di tre uomini che, col volto coperto da un passamontagna e dal cappuccio del giubbotto, si sono intrufolati nel locale per cercare di rubare l’incasso. I tre malviventi, che per altro erano armati, non hanno però fatto i conti con la resistenza opposta da un lavoratore e da uno dei clienti del locale, un anziano di 84 anni.

Uno dei rapinatori, saltando sul bancone, ha aggredito il membro dello staff che in quel momento si trovava proprio lì dietro. Il rapinatore ha ricevuto manforte da uno dei suoi compagni, che ha aggirato il bancone per aiutarlo. Due dei rapinatori erano armati con una specie di martello, mentre il terzo portava quello che sembra un fucile. Mentre due dei malviventi si sono concentrati sul bancone, il terzo è rimasto nella zona dove c’erano l’anziano signore ed un altro cliente. Denis O’Connor però, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, anziché sottostare agli ordini del rapinatore ha iniziato a reagire.

L’uomo aldilà del bancone ha tentato di respingere i due ed improvvisamente è accaduto l’inaspettato l’anziano ha iniziato a lottare corpo a corpo contro uno dei malviventi (quello con una felpa chiara), causando la fuga di due uomini. Il terzo, che era rimasto a lottare con l’uomo più giovane, è fuggito poco dopo. In entrambi i casi, Denis O’Connor ha accennato un inseguimento e ha scagliato una sedia verso l’entrata del centro scommesse dalla quale i rapinatori erano fuggiti.

Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Il video è stato diffuso in rete ed in breve tempo ha ottenuto più di 700mila visualizzazioni. In molti sono rimasti piacevolmente sorpresi dalla reazione di Denis O’Connor, definendolo eroe e proponendo un encomio per premiare il suo coraggio.

La Polizia è sulle tracce dei rapinatori in fuga e ha chiesto aiuto alla popolazione, affinchè arrivino segnalazioni sui tre uomini sospetti che dovrebbero essere stati visti intorno a Riverstown tra le ore 18:00 e le ore 19:00. I rapinatori sono fuggiti a bordo di una berlina nera, forse un’Audi A4 o una Volkswagen Passat.

