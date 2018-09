85enne scende in strada in mutande per protesta: “Vogliono che resti in mutande?”

Dinnanzi ai familiari che vorrebbero interdirlo a causa della ludopatia (che lo ha portato a dilapidare i risparmi di una vita), un anziano 85enne ha deciso di intraprendere una curiosa protesta, in quel di Torino.

In via della Crocetta un 85enne è sceso in strada coperto solo da un paio di mutande.

Ai poliziotti, prontamente accorsi per capire cosa stesse accadendo (e per capire le condizioni psichiche dell’uomo), l’uomo avrebbe detto – secondo quanto riportato da ‘Today’ che riporta la notizia: “Vogliono che io resti in mutande? E allora mi ci metto da solo”.

L’uomo è stato quindi accompagnato all’ospedale Mauriziano.

(Foto d’archivio)

