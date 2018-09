Nuova polemica social per Fabrizio Corona: invita Carlos a parlare, la Moric lo blocca e si scatena un litigio

Fabrizio Corona coinvolge il figlio Carlos in un video da postare sui social, Nina Moric non è d’accordo e redarguisce il figlio impedendogli di parlare.

Fabrizio Corona è tornato ad occupare spazio sui social e sui giornali di gossip grazie alle sue uscite televisive (sempre molto estreme) ed anche grazie ad un’intensa attività sui social. Tra le novità proposte ultimamente dall’ex re dei paparazzi c’è la partecipazione del figlio Carlos in foto e video pubblicati sul proprio profilo. Nell’ultimo video Fabrizio ed il figlio si trovano in macchina in compagnia di Nina Moric (ex compagna di Corona e madre di Carlos) diretti non si sa dove e Corona invita Carlos a partecipare al video e a dire ciò che pensa, ma la mamma non è d’accordo e riprende il figlio impedendogli di parlare.

Corona invita il figlio Carlos a parlare, Nina Moric si oppone e nasce un litigio

Non appena Fabrizio Corona invita Carlos a partecipare attivamente al video, Nina Moric si altera e dice al figlio di non partecipare. Corona interrompe l’ex compagna e dice al figlio che nessuno gli può dire cosa può o non può dire e tra i due nasce un battibecco. A conclusione del video Fabrizio corregge il tiro e dice al figlio: “Nessuno può dirti quando parlare tranne la mamma, guardala che bella… rimane sempre bellissima”.

Nina si mostra ancora contrariata e smette di intervenire nel video dell’ex fidanzato, così Corona aggiunge: “Nessuno ti può dire cosa puoi o non puoi dire tranne questo signore qui”, ed inquadra l’amico Gianni alla guida. A questo punto Nina sbotta di nuovo e dice “Gianni pensa a guidare” e Corona esplode nuovamente: “Pensa a guidare sto c***o”.

