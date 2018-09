L’auto sbanda e finisce fuori strada. Una donna muore sul colpo, salvo il marito

L’auto esce fuori strada: morta una donna

La vettura è finita fuori dalla carreggiata e per lei non c’è stato nulla da fare. L’ennesima tragedia sulle strade italiane è avvenuta a Montieri, piccolo comune in provincia di Grosseto. La donna stava viaggiando a bordo di un’automobile assieme al marito, che era alla guida del mezzo lungo la strada provinciale 29 Ciciano.

Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha perso il controllo della vettura, che è finita fuori strada.

Sul luogo dell’incidente sono subito giunti i sanitari del 118, che hanno soccorso la coppia di coniugi coinvolta nell’incidente. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvare la vita all’anziana signora: troppo gravi le ferite riportate in seguito allo schianto.

Il marito non è in gravi condizioni

Il marito della donna è stato estratto dall’abitacolo della vettura e subito trasportato in ospedale. Stando a quanto riferito dai media locali, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non sono state rese note le generalità del guidatore e della moglie deceduta in seguito allo schianto.

Le forze dell’ordine intervenute sul luogo del disastro stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica che ha causato il fuoripista dell’auto. Sul posto anche i vigili del fuoco.

