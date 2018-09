Orfini: “Sciogliamo il PD e rifondiamolo”. Renzi dice no: “Il problema del Paese è il Governo non il PD” 

Orfini: “Sciogliamo e rifondiamo il PD”

Ripartire da zero, sciogliere il PD e rifondarlo. Questa è la proposta di Matteo Orfini, presidente del PD, che formula una proposta per i Dem: “Stracciamo lo statuto del Pd ericostruiamolo con chi vuole fare davvero opposizione. Rifondiamo il Pd discutendo di come lo facciamo con un pezzo del Paese” propone dal palco della Città dell’Altra Economia a Roma.

“Non serve cambiare nome” ribadisce Orfini. “Mettiamo insieme un pezzo di paese che non condivide le politiche di questo governo: dobbiamo costruire una risposta dopo la sconfitta che sia all’altezza della sfida. Il partito com’è oggi non funziona. Mi rivolgo a tutti, basta questa distinzione con la società civile, decidiamo insieme la linea politica e la leadership”.

Non è d’accordo l’attuale segretario Dem, Martina: “Più che discutere di scioglimenti del Partito Democratico o di rinvii del Congresso, facciamo invece tutti un passo avanti per il futuro” ha detto Martina.

Dello stesso avviso anche Renzi: “Governo è il problema del paese, non il Pd. La maggioranza parlamentare sta bloccando l’italia, non l’opposizione. Il Pd deve smetterla col fuoco amico che troppe volte ha colpito e indebolito chi stava al governo. Ci sarà un Congresso e chi lo vincerà avrà l’aiuto degli altri”.

“Riconquistiamo i delusi” parola di Zingaretti

Gli occhi di chi spera in una “renovatio” del PD sono puntati su Nicola Zingaretti, governatore del Lazio in corsa per il segretariato del PD. “Bisogna fare opposizione e creare un’alternativa che non c’è. Nel Pd c’è stato troppo correntismo. Bisogna cambiare e costruire un clima nuovo per salvare l’Italia” dice Zingaretti.

“Ributtiamoci con umiltà nella pancia dell’Italia per indicare una strada. Ricostruire un pensiero democratico che unisce due obiettivi strategici: crescita ed equità. Sembra facile, ma è la missione per recuperare i delusi” aggiunge.

